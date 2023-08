Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa Dan Wilayah, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berjanji akan membawa isu pampasan tanah Orang Asli yang terbabit dengan Laluan Rel Pantai Timur (ECRL) mengikut harga pasaran hartanah.

