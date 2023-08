Menteri Pengangkutan, Anthony Loke memaklumkan, misi pencarian kotak hitam kini sedang dilakukan oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara (BSKU) di bawah Kementerian Pengangkutan.

