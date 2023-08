Ketua Pemuda UMNO, Dr. Muhamad Akmal Saleh berkata, sekiranya UMNO tidak diterima oleh rakyat disebabkan kepimpinannya, beliau akan meletak jawatan.

