Pemuda UMNO Bahagian Bentong, Haslihelmy DM Zulhasli yang bertanding atas tiket Bebas pada Pilihan Raya Kecil (PRK) Dewan Undangan Negeri Pelangai kesal dengan kepimpinan UMNO.

