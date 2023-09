Calon Perikatan Nasional (PN), Kasim Samat atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Kasim yakin pengalamannya sebagai pendidik dan guru silat mampu mengalih pengundi dari Barisan Nasional (BN) ke PN.

