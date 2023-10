PRK Pelangai: Long Nan Kesal Namanya Dijaja Calon Bebas

Bekas Menteri Besar Pahang, Tan Sri Adnan Yaakob meminta calon Bebas bagi Pilihan Raya Kecil (PRK) Dewan Undangan Negeri (DUN) Pelangai, Haslihelmy DM Zulhasli agar tidak menggunakan namanya bagi memancing undi semasa berkempen.

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv