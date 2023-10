Suasana kecoh sebaik saja Tun Dr Mahathir Mohamad selesai berkempen Perikatan Nasional Di Dataran Purnama Simpang Pelangai apabila beliau diserbu sekumpulan pemuda yang membawa poster mendesak Datuk Seri Najib Razak dibebaskan. – MG

