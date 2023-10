Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sebarang bentuk pertuduhan terhadap bekas pegawai bank Goldman Sachs, Roger Ng bergantung kepada siasatan lanjut oleh pihak polis.

