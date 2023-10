Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman membuat kesimpulan berdasarkan hujah, subsidi dikurangkan, cukai dinaikkan, pembaziran diteruskan dan janji-janji dilupakan.

