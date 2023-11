Ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Hussin Hafiz Syed Abdul Fasal mengisytiharkan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Ke-10 dan pembentukan gagasan kerajaan Madani. Beliau berkata demikian dalam sidang Dewan Rakyat hari ini. – MG

