Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khan berkata, barangan kes yang diperoleh semasa bedah siasat jasad kanak-kanak autisme Zayn Rayyan telah dihantar ke Jabatan Kimia. Keputusan forensik akan diperoleh dua atau tiga hari diharap dapat memberi petunjuk siapa yang terbabit membunuh kanak-kanak tersebut. – MG

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit http://www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv