Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulas cadangan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar supaya SPRM dan Petronas melaporkan terus kepada Yang di-Pertuan Agong bagi memastikan dua ins­titusi penting negara itu bebas daripada campur ta­ngan badan eksekutif.- MG

