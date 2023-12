Menteri Pengangkutan, Anthony Loke berkata, pelaksanaan koc wanita akan diteruskan biar pun ada kalangan lelaki tidak puas hati dengan langkah tersebut. Beliau turut menegaskan penurunan kes gangguan seksual sejak koc wanita diperkenalkan. – MG

