Golongan Orang Kelainan Upaya bakal menikmati tambang percuma bagi pengangkutan awam di bawah Prasarana mulai Februari sebagai tanggungjawab sosial korporat selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. – MG

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv