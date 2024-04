Suspek yang melepaskan dua das tembakan di KLIA Terminal 1 awal pagi tadi mempunyai rekod jenayah dan pernah ditangkap oleh pihak polis. Beliau yang mengendalikan syarikat pelancongan bersama isterinya juga pernah mencederakan dua orang awam dengan membaling mercun dan cuba bertindak mencederakan isterinya. – MG

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv