40 penerbangan AirAsia bagi laluan ke Sabah dan Sarawak akan disambung semula malam ini selepas dibatalkan siang tadi ekoran letusan gunung berapi yang tercetus di Sulawesi, Indonesia.

