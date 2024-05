Ketua Polis Negara, Tan Sri Razarudin Husain berkata, 12 laporan pelbagai kesalahan berkaitan pilihan raya diterima Polis Diraja Malaysia dan dua daripadanya telah dibuat tangkapan dengan satu kes sudah dijatuhkan hukuman.

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv