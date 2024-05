Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata masalah banjir yang membelenggu penduduk di Hulu Langat bukan sahaja membabitkan Jabatan Kerja Raya (JKR) tetapi turut melibatkan Jabatan Parit Dan Saliran (JPS).

