Menteri Komunikasi, Fahmi Fadzil mengecam tindakan individu yang menghantar surat ugutan bunuh kepada Ahli Parlimen Seputeh, Teresa Kok dan menegaskan, tindakan seperti itu tidak sepatutnya berlaku kerana Ahli Parlimen mempunyai hak untuk bersuara tidak kiralah mereka berada di pihak kerajaan mahupun pembangkang.

