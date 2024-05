Dua pegawai kanan polis berpangkat Asisten Komisioner dan Deputi Superintendan didakwa di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah RM1.25 juta untuk menutup kes jenayah ahli perniagaan berkaitan pembelian senjata api oleh warga Israel.

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv