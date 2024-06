Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan sebahagian darpada wang penjimatan subsidi diesel akan digunakan untuk menambah suntikan Sumbangan Tunai Rahmah (STR) yang skim ini kini sudah mencecah (belanja) RM10 bilion.

