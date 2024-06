Bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Dr Mahathir Mohamad yang selesai memberi keterangan kepada Suruhanjaya Siasatan Diraja (RCI) berkaitan Batu Puteh, Batuan Tengah dan Tubir Selatan enggan menjawab pertanyaan media dan memaklumkan sidang akhbar akan diadakan petang ini.

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv