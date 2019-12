KUALA LUMPUR – Warga maya hairan apabila ada dalam kalangan menteri Kabinet menyuarakan bantahan serta saranan di media sosial berhubung keputusan kerajaan memansuhkan elaun kritikal penjawat awam seolah-olah mereka baru tahu mengenainya.

Mereka juga tertanya-tanya sama ada keputusan tersebut tidak dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet dan diputuskan tanpa memaklumkan terlebih dahulu kepada menteri-menteri.

Tidak kurang juga bertanya adakah keputusan tersebut ada kaitan dengan daulah terpendam di mana kononnya JPA sengaja membuat keputusan yang dilihat mensabotaj kerajaan Pakatan Harapan.

Pemansuhan elaun kritikal penjawat awam dibantah oleh Menteri Belia dan Sukan, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang tampil menerusi satu video di laman Twitter semalam.

Ahli Parlimen Muar itu menyifatkan langkah tersebut sebagai tidak wajar dilaksanakan bagi profesion doktor dan jururawat yang bertungkus lumus membantu pesakit.

Turut membangkitkan isu tersebut Menteri Kesihatan, Dr Dzulkefly Ahmad dan Menteri Luar, Datuk Seri Saifuddin Abdullah.

Mereka meminta Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) memberi penjelasan tentang keputusan memansuhkan elaun kritikal itu.

Antara komen netizen:

@naemahl

Yb Syed Saddiq kata lainn..bkn masalah tak tau nih..rasanya tiada perbincangan n ada sesuatu dgn perlaksanaan yg sebegini samada dr pihak JPA atau KKM sendiri..pelik ahh.

