“Even though positive COVID, kami as a family will go through this together. Plus, health condition kita orang okay je. Here’s a Tik Tok we made to entertain ourselves kat hospital tu,” tulisnya.

(Walaupun positif COVID, kami sekeluarga bersama-sama akan melalui detik ini. Tahap kesihatan kami okay aje. Inilah Tik Tok yang kami buat untuk menghibur diri kami di hospital)

Anak sulung daripada lima beradik itu berkata di waktu-waktu mencabar ini, mereka perlu menguatkan semangat dan sentiasa berdoa.