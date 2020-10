KUALA LUMPUR – Drama bersiri epik dari China iaitu Story of Yanxi Palace yang mencetuskan fenomena di rantau Asia telah mencapai sebanyak 15 bilion tontonan di platform digital iQIYI.

Drama bersiri 70 episod ini telah mencetuskan fenomena luar biasa dan menjadikannya

sebagai antara siri televisyen terbesar di Asia pada tahun 2018.

Story of Yanxi Palace turut menjadi drama yang paling dicari di enjin carian Google pada

tahun 2018.

Para pelakon drama yang ditulis oleh Zhou Mo ini turut menerima tempias yang sama

apabila meledak popular termasuklah pelakon kelahiran Malaysia-Singapura, Lawrence

Wong.

Populariti luar biasa yang diraih aktor berusia 32 tahun ini lantas menarik perhatian iQIYi

untuk melantiknya sebagai duta antarabangsa pertama mereka pada Ogos lalu.

Drama bertemakan percintaan dan dendam pada zaman Dinasti Qing yang

berlatarbelakangkan Kota Larangan di China, mencapai hit paling popular di platform

penstriman iQIYI.

Turut dihasilkan oleh Huanyu Film, drama epik ini disiarkan pada waktu perdana di TVB

Hong Kong yang turut sama menjadi ikutan peminat drama di Hong Kong, Macau,

Singapura, Malaysia, Korea, Taiwan dan Vietnam.

Story of Yanxi Palace turut berjaya mencatatkan 700 juta tontonan setiap hari pada satu

masa di platform penstriman antarabangsa dan ini merupakan rekod tontonan paling tinggi dicapai oleh mana-mana drama berbahasa Cina.

Drama ini mengisahkan tentang kehidupan Wei Yingluo (Wu Jinyan) , dari seorang dayang

sehinggalah menjadi gundik kesayangan Maharaja (Nie Yuan) dizaman Dinasti Qing.

YingLuo masuk ke dalam Kota Larangan (Forbidden City) untuk menyiasat dan menuntut

bela diatas kematian kakaknya.

Pada mulanya Yingluo cuma bekerja di bahagian sulaman. Namun disebabkan

kebijaksanaanya, dia telah dilantik menjadi dayang Permaisuri Fuca (Qin Lan).

Pada masa yang sama, adik kepada Permaisuri Fhuca iaitu Fuheng (Xu Kai) yang juga

merupakan pengawal diraja mula jatuh cinta dengan Yingluo.

Namun Yingluo mengesyaki Fuheng yang telah membunuh kakaknya melalui pelbagai bukti yang dikumpul, Fuheng merupakan pembunuh yang dicari-cari.

Tetapi sebenarnya ada orang lain yang menyamar sebagai Fuheng.

Bibit-bibit cinta mula timbul diantara mereka berdua. Namun, percintaan mereka dihalang

oleh Maharaja kerana berlainan darjat.

Bagaimanapun, tanpa disedari Maharaja juga telah mula jatuh cinta dengan Yingluo.

Dapatkah Yingluo mencari pembunuh sebenar kakaknya? Dan adakah Fuheng mampu

mempertahankan cinta mereka daripada dihalang oleh Maharaja?

Jangan lupa untuk tonton drama bersiri fenomena ini di iQ.com atau dimuat turun di Applestore mahu pun Playstore.

Para penonton boleh mula menonton siri Story of Yanxi Palace, di samping menikmati

senarai tontonan iQIYI yang kaya dengan judul drama-drama China, Korea serta Melayu.

Antara drama tempatan serta Asia yang dapat ditonton terus di platform tersebut ialah

Kampung People 2, 7 Hari Mencintaiku 2,Tale of the Nine Tailed, 18 Again, More Than

Friends, Flower of Evil, Pengantin Satu Malam dan Backstreet Rookie.

Untuk hiburan optimum dan menyeronokkan serta melayari drama pilihan ramai, sari kata

dalam Bahasa English, Melayu dan Mandarin turut disediakan.

Jangan lupa, anda boleh strim sahaja di iQIYI sama ada melalui gajet mudah alih atau di

komputer. Anda juga boleh pergi ke pautan iQ.com atau muat-turun aplikasi iQIYI di

PlayStore atau AppStore dan daftar akaun pengguna secara percuma. – MalaysiaGazette