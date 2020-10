KUALA LUMPUR – Polis Diraja Malaysia (PDRM) membuka empat kertas siasatan kes penghinaan terhadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di laman media sosial.

Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah (JSJ) Bukit Aman Datuk Huzir Mohamed berkata daripada kertas siasatan berkenaan, seorang individu telah ditahan manakala pengesanan baki individu lain terlibat masih sedang berjalan.

“Seorang daripadanya berumur 52 tahun, ditahan di Cheras, dipercayai pemilik akaun twitter Liew Lip Nan yang mempertikai video dimuat naik laman rasmi twitter Majlis Keselamatan Negara (MKN) berkaitan Tujuh Wasiat Raja-Raja Melayu.

“Polis turut merampas perkakasan yang disyaki digunakan untuk memuat naik kenyataan yang tular. Suspek akan dipohon reman sementara siasatan lanjut diteruskan bagi merakam keterangan saksi kompeten selain mendapatkan keterangan dokumen,” katanya dalam kenyataan dikeluarkan hari ini.

Menurut Huzir, Unit Siasatan Jenayah Terkelas (USJT) dalam masa sama giat mengesan baki individu berkait mengeluarkan kenyataan mempunyai kecenderungan menghasut dilakukan melalui laman Facebook dan Twitter baru-baru ini.

“Ia membabitkan kenyataan berunsur penghinaan ke atas Al-Sultan Abdullah oleh pemilik akaun Facebook Ronnie Liu Tian Khiew yang tertulis “Now in Bangkok. They Are Saying No to the King” dan pemilik akaun Twitter Uncle Ireeve yang memuat naik kenyataan berunsur penghinaan yang sama.

“Polis juga sedang mengesan individu berhubung kes mengeluarkan kenyataan Facebook oleh pemilik akaun Facebook Ho Ruey Terng yang turut menghina Al-Sultan Abdullah,” katanya.

Jelas Huzir, kesemua kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 4(1) Akta Hasutan 1948 kerana mendatangkan kebencian atau penghinaan terhadap mana-mana raja atau kerajaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian.

“Kesemua pemilik akaun Facebook dan Twitter yang dikenal pasti diminta tampil menyerah diri. Tindakan tegas akan diambil ke atas kesemua suspek kerana menghasut,” katanya.- BERNAMA