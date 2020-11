LONDON – Pertubuhan Negara-Negara Pengeksport Minyak (OPEC) dan Rusia sedang mempertimbang untuk mengurangkan bekalan pada tahun depan bagi mengukuhkan pasaran minyak, menurut sumber.

Badan minyak dunia bersama-sama sekutu-sekutunya yang dikenali sebagai OPEC+ dijadual mengurangkan bekalan sebanyak 7.7 juta tong sehari kepada 2 juta tong lagi dari bulan Januari.

Tetapi kesan terhadap permintaan tenaga daripada sekatan pergerakan akibat gelombang kedua pandemik Covid-19 memaksa mereka memikirkan semula.

Pengeluar sedang “meneroka banyak pilihan di samping peralihan (pemotongan yang ada),” kata sumber OPEC.

Tetapi sumber itu mengatakan pengurangan bekalan yang lebih mendalam akan menjadi “sukar,” kerana akan menyerahkan lebih banyak penguasaan pasaran kepada pengeluar di luar OPEC+.

Sebelum ini, Algeria, pemegang presiden OPEC bergilir, menyokong perpanjangan pemotongan bekalan yang ada.

Menteri Tenaga Algeria, Abdelmadjid Attar memaklumkan pengurangan semasa hingga separuh pertama tahun 2021 dapat dipertimbangkan pada pertemuan OPEC + berikutnya, menurut agensi berita negara APS.

Ini kerana, gelombang kedua Covid-19 bermaksud pasaran minyak menghadapi situasi “sangat berbahaya”, katanya.

Pada hari Isnin, wakil syarikat minyak Rusia dan Menteri Tenaga Rusia Alexander Novak mengadakan perbincangan, meningkatkan kemungkinan untuk mengekalkan dan bukannya mengurangkan pengeluaran, kata dua sumber industri.

Rusia adalah bukansekutu terbesar OPEC, Arab Saudi, pengeluar OPEC terbesar, memaklumkan dalam pertemuan bulan lalu, tidak ada yang harus meragukan tentang komitmen kumpulan itu untuk memberikan sokongan kepada pasaran.

“Kami tidak akan lari daripada tanggungjawab kami dalam hal ini,” kata Menteri Tenaga Arab Saudi Putera Abdulaziz bin Salman.

Penganalisis mengatakan sekatan pergerakan yang lebih ketat kerana peningkatan kes koronavirus bermakna OPEC dan sekutunya akan teragak-agak untuk meningkatkan bekalan dengan mengurangkan pengeluaran. – MalaysiaGazette