KUALA LUMPUR- Ekonomi Asia-Pasifik (APAC) kini mendahului pemulihan di peringkat global daripada COVID-19, didorong oleh langkah-langkah diambil mengawal pandemik itu, pelonggaran sekatan perjalanan dan peningkatan dalam perdagangan global, kata Moody’s Analytics.

Ketua Pakar Ekonomi APAC, Steve Cochrane berkata pemulihan Asia diketuai China dan pemulihan China disebabkan oleh eksport yang berada pada kedudukan sama seperti sebelum penularan COVID-19.

“Kepantasan urus niaga perdagangan antarabangsa China dan peningkatan jumlah import memberi kesan kepada rantau APAC dengan Vietnam, Singapura, Taiwan, Malaysia, dan New Zealand mencatatkan eksport melebihi jumlah direkodkan setahun lepas pada bulan September” katanya dalam laporan bertajuk “APAC Outlook: Next Year Looks Better for Most of the Region” bertarikh 17 Nov 2020.

Cochrane berkata walaupun hanya beberapa negara sahaja yang melaporkan kadar pertumbuhan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) setakat 13 Nov 2020, antaranya ialah China, Indonesia, Malaysia dan Korea Selatan, masing-masing melaporkan pertumbuhan bagi tempoh suku ke suku.

“Ekonomi APAC telah melakukan yang terbaik untuk mengawal penularan COVID-19 dan ia kembali bersama pemulihan dalam pengeluaran industri serta perdagangan global.

“Selain itu, ia menikmati paras sokongan fiskal dalam kebanyakan negara yang menstabilkan ekonomi mereka dengan menjaga keadaan kewangan perusahaan dan isi rumah supaya mereka dapat menyumbang kepada pemulihan ekonomi,” katanya.

Mengenai aliran portfolio, Cochrane berkata para pelabur berkeyakinan terhadap China, manakala Malaysia dan Filipina juga mempunyai aliran hutang positif kumulatif bersih setakat ini bagi tahun 2020.

Beliau berkata seluruh rantau APAC tidak akan pulih sepenuhnya sehingga pemulihan ekonomi global selanjutnya memperluaskan rangkaian perdagangan global yang melibatkan lebih banyak barangan pengguna seperti automotid dan komoditi seperti minyak mentah serta petrokimia.

Beliau berkata pemulihan ekonomi di rantau APAC tidak akan lengkap sehingga pergerakan perjalanan dan pelancongan di peringkat antarabangsa aktif semula.

“Ini akan menjadi proses yang panjang ketika para pegawai melakukan penilaian terhadap langkah-langkah pencegahan kepada kemasukan pengembara dan pelancong dari negara asal mereka,” katanya.

Risiko-risiko lain di rantaui ini adalah kesanggupan kerajaan untuk terus memberikan menyediakan sokongan fiskal yang disasarkan kepada isi rumah dan industri yang terjejas akibat wabak itu, katanya.

Bagaimanapun beliau berkata Malaysia, Singapura, Australia dan Jepun memang memiliki program sokongan yang cukup besar, ia secara langsung mensasarkan rumah tangga dan industri yang menghadapi kesukaran.

Walaupun mudah menggambarkan kemampuan rantau APAC untuk mengawal pandemik itu, Cochrane berkata wujud kluster tempatan yang terus menjadi risiko di rantau itu, sebagai contoh kes wabak itu kini meningkat di Malaysia.

“Sekiranya tiada penularan semula jangkitan COVID-19, pelabur berkemungkinan akan memperkukuhkan pasaran baharu di rantau APAC, terutama sekiranya pasaran baharu di Eropah Timur, Amerika Latin dan Afrika terus menghadapi kesukaran dan kesan ekonomi akibat wabak itu,” katanya.

“Secara keseluruhan, Cochrane berkata unjuran asas ekonomi di rantau APAC akan mencatatkan pertumbuhan positif pada 2021, China, VIetnam dan Hong Kong akan menjadi menjadi antara negara yang dijangka merekodkan pertumbuhan yang pantas.- BERNAMA