“Data pertumbuhan AS semakin meningkat dan pasaran lebih cenderung untuk memegang dolar AS dengan lebih lama. Pengukuhan data ekonomi AS itu bermakna hasilnya meningkat dan akan memacu kenaikan dolar AS yang sebaliknya menjejaskan ringgit,” katanya kepada Bernama.

Pada minggu dagangan singkat berikutan cuti Hari Wilayah Persekutuan pada Isnin lepas, menyaksikan ringgit kebanyakannya rendah kerana kekurangan pemangkin positif.

Bagi perbandingan Jumaat hingga Jumaat, ringgit susut ketara berbanding dolar AS pada 4.0680/0730 berbanding 4.0400/0450 pada minggu sebelumnya.