KUALA LUMPUR – Penasihat DAP, Lim Kit Siang memberitahu Mahkamah Tinggi di sini hari ini bahawa artikel yang beliau tulis mengenai skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) adalah pandangannya sendiri dan peringatan kepada kerajaan ketika itu yang kurang berusaha memerangi ancaman rasuah.

Lim berkata artikel itu ditulis pada 2019, sesuai dengan tugasnya sebagai Ahli Parlimen yang bertanggungjawab dalam membangkitkan dan mengetengahkan isu-isu yang tidak hanya menjadi kebimbangan masyarakat umum tetapi juga dalam memastikan tadbir urus yang baik selaras dengan kedaulatan undang-undang oleh kerajaan ketika itu.

Ahli Parlimen Iskandar Puteri itu berkata, beliau mengetahui mengenai skandal 1MDB daripada liputan media yang meluas di dalam dan luar negara.

Lim juga setuju dengan cadangan peguam bahawa beliau menulis artikel itu kerana tidak menjadi anggota badan penyiasat atau pasukan yang meneliti dokumen penyiasatan.

Ketika ditanya sama ada beliau benar-benar melihat kertas pertuduhan yang didakwa disediakan oleh Abdul Gani pada 2015 terhadap Najib berhubung dengan SRC International Sdn Bhd yang berkaitan dengan 1MDB, Lim menjawab: “tidak”.

Pada 5 Julai 2019, Mohamed Apandi menyaman Lim dan dalam penyataan tuntutan mendakwa pada 6 Mei 2019, Lim telah menulis dan membawa kepada penerbitan artikel bertajuk ‘Dangerous fallacy to think Malaysia’s on the road to integrity’ dalam Malaysiakini.