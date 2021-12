“Menjadi harapan saya agar HRD Corp akan terus menyokong usaha pembangunan modal insan melalui lebih banyak program kemahiran, peningkatan kemahiran dan kemahiran semula yang akan memberi manfaat kepada Keluarga Malaysia,” katanya.

Ismail Sabri berkata sejak penubuhannya pada tahun 1993, HRD Corp telah memainkan peranan yang signifikan di dalam membentuk tenaga kerja yang berkemahiran tinggi melalui pelbagai skim latihan dan meningkatkan produktiviti bidang perindustrian negara.

Katanya, peranan agensi itu menjadi semakin penting sepanjang tempoh 18 bulan ini, apabila ia memperkenalkan pelbagai program untuk melindungi pekerjaan sedia ada dan mencipta peluang baharu untuk rakyat Malaysia.

“Ini termasuk program latihan kemahiran dan penjanaan pendapatan, PENJANA HRDF yang diperkenalkan pada Jun 2020 dan telah membantu hampir 100,000 peserta menerusi lima skim utama iaitu Place & Train, B40 Development (Pembangunan B40), Gerak Insan Gemilang (GIG), Industrial Revolution 4.0 (Revolusi Perindustrian 4.0) dan SME Development (Pembangunan PKS),” katanya.

HRD Corp juga antara lain telah memperkenalkan hab pembelajaran dalam talian percuma, e-LATiH, yang kini mempunyai seramai 154,000 pelajar berdaftar dan 400,000 enrolmen dalam lebih 400 kursus kemahiran pelbagai.

Ismail Sabri berkata HRD Corp juga terus memperkasa fungsi utamanya iaitu pengumpulan levi dan pengagihan dana untuk program latihan kemahiran oleh majikan berdaftar dan sepanjang tahun lalu telah mengagihkan hampir RM420 juta untuk program latihan kemahiran majikan berdaftar, merangkumi lebih 416,000 pekerja.

Katanya, jumlah pungutan levi untuk tahun ini dijangka mencecah RM680 juta dan sebahagiannya telah digunakan untuk melatih 500,000 pekerja, selaras dengan perluasan Akta Pembangunan Sumber Manusia Bhd 2001 yang menyaksikan peningkatan majikan berdaftar dengan agensi itu daripada 33,000 kepada 65,400 majikan.

“Jumlah ini menunjukkan peningkatan lebih 96 peratus melibatkan hampir empat juta pekerja dalam tempoh setahun,” katanya.

Perdana Menteri berkata beliau yakin HRD Corp akan menjadikan pengurusan latihan lebih sistematik dan dapat memberi tumpuan penuh terhadap latihan berdasarkan keperluan semasa pihak industri.

Hadir sama, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M Saravanan dan Pengerusi Lembaga Pengarah HRD Corp Datuk Seri Jamil Salleh.

Sementara itu, Saravanan ketika berucap berkata kerajaan menyasarkan untuk melatih sebanyak 220,000 rakyat Malaysia menjelang 2022 menerusi portal itu yang kini menawarkan lebih 200 program dalam 35 bidang kemahiran.

Beliau berkata HRD Corp juga akan melancarkan inisiatif lain sepanjang fasa pemulihan ekonomi negara untuk memastikan peningkatan kebolehan modal insan Malaysia.

“Ini termasuklah platform beli-belah dalam talian Jana’Preneur dan program latihan kemahiran serta penempatan bekas banduan iaitu Second Chances and Opportunities for People to Excel (Scope) dan memperkenalkan pembaharuan kepada Pusat Sumber Manusia Kebangsaan (NHRC) yang bakal memainkan peranan penting sebagai ‘think tank’ di peringkat nasional.

“Penjenamaan semula ini juga menyaksikan peluasan akta yang kini merangkumi 18 sektor utama dan 238 industri yang bakal meningkatkan peluang latihan kemahiran kepada lebih 6.1 juta pekerja dalam masa beberapa tahun lagi,” katanya.

Saravanan berkata penjenamaan semula itu juga menunjukkan komitmen dan hala tuju baharu agensi itu sebagai ‘primary custodian’ pembangunan kemahiran dan modal insan untuk rakyat Malaysia.

— BERNAMA