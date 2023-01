Ahli Majlis Kerja Tertinggi (MKT), Datuk Seri Zambry Abdul Kadir membuat pengumuman bertanding tetapi enggan berkongsi lanjut jawatan yang akan direbut.

