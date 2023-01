Pembantu Ahli Parlimen Bentong Noor Suhana Ishak dan Setiausaha Akhbar Menteri Ekonomi Farhan Iqbal dipanggil polis bagi membantu siasatan berkaitan hantaran di media sosial Twitter yang mendakwa Pemuda Umno mengganggu ceramah Parti Ikatan Demokratik Malaysia (Muda).

