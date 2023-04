BANDAR raya Johor Bahru (JB) terletak lebih kurang satu kilometer dari Woodlands, Singapura. Kepesatan pembangunan JB dan kedudukan Singapura sebagai kuasa ekonomi serantau telah menjadikan Tambak Johor salah satu pelintasan sempadan tersibuk di dunia. Dalam meningkatkan kapasiti pelintasan antarabangsa ini, kerajaan Malaysia dan Singapura telah membuat keputusan untuk membangunkan projek Sistem Transit Pantas atau Rapid-Transit System (RTS).

Laluan ini adalah sepanjang 4 kilometer (km) dan boleh mengangkut 10,000 penumpang per jam dalam kedua-dua arah apabila ianya bakal tersedia pada tahun 2027. Singapura telah membangunkan MRT laluan Thomson-East Coast yang menghubungkan stesen Woodlands North MRT (stesen terminal RTS) yang terletak di hujung utara Singapura sehingga ke pusat bandaraya di Gardens by the Bay. Sistem jaringan MRT yang bertebaran memudahkan pergerakan menerusi negarakota ini.

Sebagai contoh, pengembara yang menaiki feri dari Batam, Indonesia yang memilih untuk berlabuh di Pelabuhan Harbourfront, Singapura berpeluang menggunakan kemudahan pengangkutan yang terhubung langsung dengan sistem MRT. Dari Harbourfront, perjalanan ke Stesen MRT Woodlands North hanya mengambil waktu kira-kira kurang satu jam. Walaubagaimanapun, memandangkan RTS belum lagi beroperasi, perjalanan lancar hampir 60 minit merentasi Pulau Singapura berakhir di stesen MRT Woodlands North tanpa sambungan langsung ke bandaraya JB. Bayangkan betapa mudahnya perjalanan dari Singapura ke JB apabila perkhidmatan RTS telah tersedia.

Singapura telah mempersiapkan negaranya dengan melancarkan perkhidmatan laluan MRT Thomson-East Coast bertahun sebelum RTS siap untuk digunakan. Malaysia juga, perlu bersiap-siap dalam menggarap keuntungan ekonomi yang bakal diwujudkan menerusi RTS. Memandangkan RTS akan memudahkan pergerakan penumpang di antara kedua-dua negara menjelang tahun 2027, kerajaan Johor khususnya dan kerajaan Malaysia amnya juga perlu mengambil kesempatan dalam menjadikannya sebuah kota transit bertaraf dunia bagi menampung lebihan pelancong dari Singapura, sebuah bandaraya yang paling banyak dikunjungi di dunia.

Harga penginapan hotel-hotel di sekitar Singapura adalah tiga kali ganda berbanding pilihan penginapan yang terdapat di JB. Ini adalah satu kelemahan Singapura yang Malaysia harus ambil kesempatan ke atasnya. Ini bukanlah satu senario yang pelik. Sebagai contoh, terdapat pengembara yang menghadiri persidangan di Geneva, Switzerland tapi memilih untuk menginap di Ferney-Voltaire,

Perancis. Bandar Ferney-Voltaire terletak tidak jauh di seberang sempadan yang menawarkan penginapan yang berpatutan dan tidak terlalu mahal berbanding Geneva. Walaupun perlu berulang-alik dari Ferney-Voltaire ke Geneva, tetapi penjimatan yang dapat dilakukan adalah ketara. Akan tetapi, perlu diingat bahawa pengembara tidak perlu melewati kawalan imigresen dan kastam apabila menyeberang dari Perancis ke Switzerland, tidak seperti yang perlu dilakukan apabila merentasi sempadan Malaysia dan Singapura di JB. Singapura dan Malaysia kini telahpun memperkenalkan pintu automatik imigresen (international automated gates) yang boleh memberikan perkhidmatan imigresen yang lancar tanpa halangan.

Menyedari kepesatan pembangunan dan limpahan ekonomi yang bakal dibawa oleh projek RTS ini, kerajaan Malaysia perlu proaktif sepertimana Singapura dengan membekalkan bandaraya JB dengan sistem pengangkutan mantap dan kemudahan awam bertaraf dunia bagi menarik pelancong asing untuk ‘berkunjung ke Singapura, menginap di JB’. Mungkin tidak banyak pelancong asing yang akan menginap di JB sekarang kerana kepayahan dan kesulitan untuk menyeberang sempadan antarabangsa di antara Woodlands dan JB. Sudahlah kompleks imigresen Woodlands tidak terhubung dengan rangkaian MRT

Singapura, perlu pula menaiki bas yang sesak hanya semata-mata untuk menyeberang Tambak Johor ke JB.

Dengan adanya RTS, situasi ini pastinya akan berubah. Para pelancong dan pengguna RTS dapat menyeberang dan menuju ke JB ataupun ke Woodlands dengan lebih mudah. Oleh itu, JB perlu dipersiapkan dengan kemudahan selayaknya sebuah kota pelancongan bagi memaksimumkan keupayaannya sebagai kota gerbang selatan Malaysia yang mampu menyaingi Singapura setelah RTS mula beroperasi. Sememangnya RTS adalah pemangkin dalam mentransformasikan JB sebagai metropolis bertaraf antarabangsa di selatan Malaysia.

Oleh: Dr. Mohd Hazmi Mohd Rusli

Profesor Madya di Fakulti Syariah dan Undang-

undang, Universiti Sains Islam Malaysia and Felo Penyelidik di Asian Institute of

International Affairs and Diplomacy (AIIAD), Universiti Utara Malaysia