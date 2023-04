Para pengunjung melihat pelbagai jenis lampu hiasan warna-warni untuk dibeli sebagai persiapan sempena hari raya Aidilfitri ketika tinjauan lensa Malaysia Gazette di Chow Kit, Kuala Lumpur.

