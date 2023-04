Pelakon dan penerbit, Boy Iman bersama tiga yang lain dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kuala Lumpur, atas pertuduhan menipu berhubung penganjuran festival beli-belah Hooray X Fest Raya, minggu lalu.

Bagaimanapun, Boy Iman atau nama sebenarnya Noruliman A Rahman, 43; Norazah Sahud, 51; Norzana Rapie, 51; dan Nor Azmi Jantan, 49; mengaku tidak bersalah apabila pertuduhan itu dibacakan jurubahasa di hadapan Majistret Noorelynna Hanim Abdul Halim.

