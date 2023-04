Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Md Nor akan menghadiri Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani bersama Perdana Menteri esok bagi mengiringi Sultan Kedah, Sultan Sallehuddin Sultan Badlishah.

