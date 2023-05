Ahli Parlimen Tasek Gelugor, Datuk Wan Saiful Wan Jan menegaskan penghapusan Single Wholesale Network” (SWN) yang di diguna pakai oleh Digital Nasional Berhad (DNB) kepada dua syarikat swasta sebagai tidak telus.

