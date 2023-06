Fitnah yang berlegar kononnya Teresa Kok dilantik sebagai pengerusi Felda turut mendapat perhatian Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap di majlis ramah mesra pemilik rumah mampu milik WPKL. PPAM Metropolitan Kepong.

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv