Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim mengumumkan keputusan Kabinet untuk menanggung subsidi RM5.2 bilion sempena pelarasan tarif elektrik di Semenanjung Malaysia sekaligus menyaksikan semua pengguna domestik voltan rendah tidak terjejas bagi tempoh Julai hingga Disember 2023.

