Kerajaan Perpaduan mencadangkan untuk mengiktiraf Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) supaya mempunyai tahap sama seperti Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), kata Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi.

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv