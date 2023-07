Pengerusi Barisan Nasional (BN) Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata calon Menteri Besar Kedah tidak menjadi isu kerana BN atau Pakatan Harapan (PH) akan terima pilihan Datuk Seri Anwar Ibrahim.

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv