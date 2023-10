PRK Pelangai:Banyak Manfaat Pengundi Dapat Jika Pilih Amizar -Long Nan

Bekas Menteri Besar Pahang, Tan Sri Adnan Yaakob mengakui mengenali hati budi calon Barisan Nasional (BN) pada Pilihan Raya Kecil Pelangai, Datuk Amizar Abu Adam.

