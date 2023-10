Bermula dengan simpanan RM 30 sebulan Shah Hirunizam kini lega kerana tidak dibebani hutang menghantar anak menyambung pelajaran di universiti.

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv