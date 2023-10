Ahli Parlimen Titiwangsa, Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memerlukan langkah untuk menggalak bidang pengeluaran beras kerana ia satu-satunya industri yang membolehkan Malaysia tidak bergantung kepada negara lain.

