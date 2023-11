Menteri Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, hukuman denda dan penjara akan dilaksanakan kepada mereka yang membuang sampah sarah ke dalam sungai.

