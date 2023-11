Pengarah Eksekutif Ilham Centre, Hisommudin Bakar menjelaskan reaksi Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai hasil dapatan kajian hanya 24 peratus menyokong kepimpinan beliau disebabkan terkeliru antara bancian dan kaji selidik.

