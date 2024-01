Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) berjaya mengutip RM183 bilion manakala Kastam pula mengutip RM55 bilion sepanjang tahun lalu.

