Pelbagai aksi dan cubaan melarikan diri oleh warga asing ketika Serbian Jabatan Imigresen Malaysia di Pangsapuri Baiduri Beranang Selangor pada Jumaat. – MG

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv