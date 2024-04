Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, beliau tidak mengetahui sebarang dekri tambahan atau titah adendum Yang di-Pertuan Agong ke-16 berhubung kebenaran kepada Datuk Seri Najib Razak menjalani baki penjara enam tahun di rumah.

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv